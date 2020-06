Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria este zguduita de un uriaș scandal intre premierul Boiko Borisov și președintele Rumen Radev. Scandalul nu este in jurul unor politici publice ci seamna a film de acțiune cu spioni. Prim-ministrul țarii, Boiko Borisov l-a acuzat pe președintele Rumen Radev ca il supravegheaza cu o drona in timp…

- Presedintele bulgar Rumen Radev și premierul Boyko Borisov sunt la cuțite. Premierul l-a acuzat pe șeful statului ca ”spionat cu o drona”, dupa ce ar fi aparut imagini din dormitorul acestuia, dintre care unele au circulat online, relateaza dpa. Unele fotografii l-au surprins pe premierul Boyko Borisov…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza scandalul provocat de fotografia in care premierul si cativa ministri sunt fara masca, beau si fumeaza in biroul lui Ludovic Orban de la Guvern si explica de ce USR, singurul partid a carui interventie publica ar fi rascolit Romania in acest caz, nu a facut-o.Prezentam…

- Scandalul intr-o piața din Sectorul 6 al Capitalei, unde o femeie a refuzat sa ii fie luata temperatura la intrarea in spațiu. Aceasta susține ca paznicul a agresat-o fizic. Femeia i-a cerut paznicului sa ii ia temperatura de la mana, insa acesta a refuzat pe motiv ca rezultatul nu e unul corect.…

- Vorbim, desigur, de miliardarul-filantrop Bill, Gates, care ar fi oferit mita de 10 milioane de dolari Casei Reprezentanților din Nigeria , in schimbul accesului la copiii nigerieni pentru testarea unui vaccin impotriva coronavirusului Wuhan (COVID-19), informeaza naturalnews. Tot ce trebuia sa se faca,…

- Directorul executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, Gabriela Folcut, este de parere ca activitatea de creditare a inregistrat, in martie, cel mai mare nivel al creditarii ipotecare din acest an, de aproape 1,3 miliarde de lei. La creditele de consum volumul creditelor acordate in martie, de 1,7…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a reacționat, miercuri, la declarația lui Klaus Iohannis privind adoptarea tacita a legii autonomiei Ținutului Secuiesc de catre Camera Deputaților a Parlamentului Romaniei. Șeful politicii externe ungare spune ca președintele Iohannis „a facut o declarație…

- Acuza ca au fost snopiți in bataie, in propria casa, și ca au scapat cu viața, doar printr-o minune! Doi soți și copiii lor susțin ca și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce trei indivizi ar fi navalit in ograda lor și i-ar fi atacat. Mai mult decat atat, agresorii ar fi trecut și la amenințari cu moartea,…