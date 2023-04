Documentele NATO și SUA „scurse” pe net arata ca serviciile de informații americane asculta aliați importanți și demonstreaza profunzimea eforturilor de spionaj ale SUA, dar și luptele militare ale Rusiei, arata o investigație New York Times. Aceste informatii strict secrete au relevat puterea Washingtonului de a avertiza Ucraina cu privire la loviturile planificate și oferind […] The post Scandalul "Pentagon Leaks": documentele "scurse" arata cum ii spioneaza americanii pe rusi, dar si pe aliatii europeni first appeared on Ziarul National .