- Anamaria Prodan este de partea lui Abi Talent. In urma conflictului acestuia cu Alex Velea și Antonia, Prodan a postat un clip pe contul sau de de Instagram in care face un anunț cu subințeles.

- Alex Velea si Abi Talent au dat startul scandalurilor din showbiz in 2020. Cei doi cantareti si-au inceput anul cu replici care mai de care mai acide, iar lucrurile nu par sa se linisteasca. Cel din urma a revenit cu o alta serie de cuvinte taioase, pe care le-a facut publice pe retelele de socializare,…

- Abi Talent, ”puștiul-fenomen” cu zeci de milioane de vizualizari pe Youtube este pus pe scandal. Chiar el a recunoscut-o in online, unde a lansat o serie de ironii și acuzații la adresa lui Alex Velea. Abi relatat in mai multe mesaje pe Instagram ca, zilele trecute, s-a intalnit cu Alex Velea in mall,…

- Iulia Albu este cel mai scump influencer din Romania. Vedeta este extrem de exigenta cand vine vorba de brandurile cu care se asociaza și prefera sa aiba un conținut de calitate pe conturile sale de socializare și nu neaparat sa atraga mulți urmaritori. Din aceste motive, și sumele pe care le cere pentru…

- La evenimentul care a avut loc la hotelul pe care Gheorghe Hagi il detine in statiunea Mamaia, patronul si antrenorul Viitorului Constanta a spus: "Am jucat la U19 cand avem 14 ani si acum vad ca se zice ca nu poti sa joci. Dupa o luna mi-a venit suspendarea de la Luceafarul, ca nu m-a lasat tata…

- "Hagi a avut foarte multe incercari in strainatate, care n-au fost cu succes. A reușit in Romania cu niște copii carora le-a imprimat spiritul de lupta pe care-l cunoaște foarte bine. In momentul in care ai astfel de ieșiri in public impotriva antrenorilor, impotriva Federației, nu mai ai cum sa…

- Un baiețel din Brazilia, diagnosticat cu o forma severa de autism, vorbește fluent noua limbi straine, la doar șapte ani. Cand parinții lui Rafael au primit cumplita veste ca fiul lor sufera de autism, parca a cazut cerul peste ei. Oamenii au fost devastați, dar au știut de atunci ca trebuie sa-l ingrijeasca…