- Consiliul de administrație al FMI iși va intensifica investigația asupra directorului general Kristalina Georgieva, intervievand-o separat pe aceasta și pe investigatorii care spun ca aceasta a facut presiuni asupra personalului Bancii Mondiale pentru a modifica date in favoarea Chinei. Conform…

- Cu cateva saptamani inainte ca Banca Mondiala sa renunte la clasamentul sau ”Doing Business” in urma unei investigatii independente, un grup de consilieri externi a recomandat o revizuire a clasamentului pentru a limita eforturile tarilor de ”a manipula scorurile lor”, transmite Reuters, potrivit…

- Liderii Bancii Mondiale, inclusiv fostul director executiv Kristalina Georgieva, au pus presiune pe angajații instituției, care s-au temut ca-și pierd locurile de munca, pentru a ridica China in clasamentul din raportul „Doing Business 2018”, un instrument folosit pentru informarea și stimularea investitorilor…

- Georgieva a declarat ca nu este de acord in mod ”fundamental cu constatarile si interpretarile” raportului independent, pregatit de firma de avocatura WilmerHale la cererea comitetului de etica al Bancii Mondiale si facut public joi. Raportul a constatat ca Georgieva si alti oficiali ai Bancii Mondiale…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose anunța, intr-o postare pe Facebook, ca Fondul Monetar Internațional (FMI) este in fierbere dupa scandalul “Doing Business”, in care Banca Mondiala susține ca nu va mai publica raportul, dupa constatarea unor grave nereguli. In acest scandal, actuala șefa FMI, Kristalina…

- Kristalina Georgieva risca sa vada ca autoritatea sa de presedinte al Fondului Monetar International este subminata cu doar cateva saptamani inainte de reuniunea anuala a institutiei financiare, dupa ce a fost acuzata ca a influentat un raport in favoarea Chinei in perioada in care a lucrat la Banca…

- Pretul titeiului a inregistrat luni un declin de aproximativ 1%, a treia sesiune de scadere, in urma publicarii unor datele oficiale care arata ca redresarea Chinei, a doua economie mondiala, isi pierde avantul, dupa ce cresterea productiei fabricilor si a vanzarilor cu amanuntul a incetinit semnificativ…

- Economiile țarilor din Europa Centrala și de Est vor crește intr-un ritm mai rapid decat cele din Europa de Vest in urmatorii cațiva ani, a declarat joi directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, citata de Reuters. Georgieva a declarat la summitul Inițiativei…