Scandalul majorării prețurilor la energie electrică ia amploare. A fost sesizat Consiliul Concurenței „De la 1 ianuarie, toți clienții din piața reglementata trec automat in piața serviciului universal. Dupa parerea mea, furnizorii au abuzat de acest lucru și au impus un preț in serviciul universal mai mare decat cel din piața concurențiala. Vorbim de prețuri mai mari și cu 25%," a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. A doua tranșa de vaccinuri anti-COVID a ajuns la București „Acest preț al serviciului universal nu va ramane așa, am discutat cu președintele Consiliului Concurenței și voi solicita in scris sa verifice cum au fost facute aceste prețuri, care mi se par a fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

