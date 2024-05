Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea barbat a fost retinut in ancheta de coruptie si luare de mita care il are in centru pe Timur Ivanov, adjunctul ministrului rus al apararii, a anuntat joi serviciul judiciar din Moscova, relateaza Reuters.

- Matei Paun, figura din umbra, din spatele lui Nicușor Dan, este in centrul atenției pentru afacerile sale in Rusia și implicațiile in scandalul Panama Papers. Imagini paparazzi cu echipa de campanie pregatind terenul pentru alegerile locale, in favoarea lui Nicușor Dan, demonstreaza ca un nume important…

- La cateva zile dupa decesul soției, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti si-a incheiat mandatul si a plecat defintiv la Moscova. Anunțul cu privire la incheierea mandatului lui Kuzmin a venit chiar din partea reprezentantei diplomatice. ”Astazi, Excelenta Sa Valery Kuzmin, Ambasadorul Extraordinar…

- Capitala Rusiei a fost indoliata de mai multe atentate in ultimii 25 de ani, inainte de atacul comis vineri la o sala de concerte de la periferia Moscovei, descris de autoritati drept un "atentat terorist sangeros", scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele rus Vladimir Putin a dat ordin Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa sprijine companiile rusești in evitarea sancțiunilor occidentale și extinderea pe noi piețe globale. Intr-un discurs la sediul central al FSB din Piața Lubianka din Moscova, Vladimir Putin a subliniat necesitatea…

- Diplomatii s-au comportat "intr-un mod incompatibil cu statutul lor diplomatic", a spus Ministerul de Externe austriac, fara a oferi detalii.Cei doi diplomati rusi au pana marti, 19 martie, sa paraseasca tara.Ambasada Rusiei la Viena s-a declarat "indignata" de decizia "pur politica" a Austriei, pretinzand…

- Atat Putin, cat și purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, șeful diplomației ruse Serghei Lavrov și alți oficiali de la Moscova au folosit in mod repetat aceasta formulare pentru a se referi la faptul ca Ucraina trebuie sa accepte pierderea teritoriilor sale pe care Rusia le revendica și pe care liderul…

- Alla Pugaciova și soțul ei, considerați ”agenți straini”, au cazut in dizgrația țarului Putin. Duma de Stat a emis o cerere de confiscare a casei celor doi. Potrivit noii legi referitore la proprietațile ”agenților straini”, Duma de Stat a facut o cerere de confiscare a casei cantareței Alla Pugaciova…