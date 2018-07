Scandalul Europa Liberă bubuie la Sibiu! Liviu Tofan il descrie pe personajul caruia a ales sa nu-i faca public numele adevarat, ci sa-l prezinte sub pseudonimul Lucky, drept „un tip rebel, cu un trecut compromitator, la marginea legii uneori. Ajunge in atentia Securitatii in vara anului 1975, cand lucra pe litoral cu sotia sa in free shop-uri, de unde cumparau produse de lux doar strainii, pe valuta. Iesind prost la un inventar, scapa fara a i se intampla nimic, ba, mai mult, depune actele de plecare din tara, sfidand Securitatea, amenintand, in scris, ca va informa Radio Europa Libera despre cazul sau de «drepturile omului» daca nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Tofan, unul dintre jurnalistii care au lucrat în perioada comunista la sectia româna a postului Radio Europa Libera, a descris în revista &"Caietele CNSAS“ istoria unui român originar din Sibiu care a

- Liviu Tofan, unul dintre jurnalistii care au lucrat in perioada comunista la sectia romana a postului Radio Europa Libera, a descris in revista „Caietele CNSAS“ istoria unui roman originar din Sibiu care a reusit sa pacaleasca postul de radio Europa Libera, dandu-se victima a regimului comunist.

- Unde a gresit PSD si ce trebuie sa faca imediat pentru ca tara sa nu mai fie niciodata sub talpa Securitatii, ne explica intr-o postare presedintele Coalitiei romanilor din SUA, Chris Terhes. Mai mult, preotul spune ca toata clasa politica dar si Romania sunt facute praf din cauza implicarii in politica…

- Autoritatile sibiene, in colaborare cu industria ospitaliera, pregatesc in premiera, pentru anul 2019, lansarea unei monede locale, cu care gurmanzii sa poata plati consumatia in restaurante, cand zona va avea statutul de Regiune Gastronomica Europeana, potrivit unui comunicat al primariei Sibiu. …

- Romania trebuie sa-si reduca, in zilele de iarna, consumul de gaze cu pana la 30% in cazul in care, din diverse motive, gazele rusesti nu mai trec prin Ucraina, potrivit unor teste de stres publicate recent. Securitatea energetica depinde de dezvoltarea resurselor interne si de interconexiuni. Articolul…

- Romania a intrat in Uniunea Europeana pe baza faptului ca si-a rezolvat problema cu coruptia mostenita de la regimul lui Nicolae Ceausescu, insa in ultimii ani institutiile de forta ale statului roman s-au afirmat ca fiind niste instrumente ale terorii psihice, asta dupa ce ies la iveala tot mai multe…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri si decontarea facturilor restante privind loturile 1 si 2 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia.…

- Dupa atația ani in care trecutul lor a avut radacini infipte adanc in nomenclatura comunista sau in rețeaua de cadre a Securitații, iata-ne intrați intr-o noua paradigma. E o lume pe care o cunoaștem, care ne-a dat miliardari de carton, moguli de presa sau primari de municipii, dar niciodata n-a ajuns…