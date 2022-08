Stiri pe aceeasi tema

- O vila scoasa la vanzare a provocat un adevarat scandal intre un investitor imobiliar si executorul judecatoresc insarcinat cu organizarea licitatiei. Primul il acuza pe cel de-al doilea ca s-ar fi dat peste cap ca licitatia sa nu fie organizata, astfel incat debitorul sa ramana in proprietatea casei.…

- Nicio firma nu s-a inscris la licitatia organizata pentru vanzarea Termocentralei Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), termenul limita pentru depunerea unei oferte fiind marti, 12 iulie, la ora 12,00, a declarat, pentru AGERPRES, administratorul judiciar al CEH, Emil Gros. El a precizat…

- Amenajarea și imprejmuirea curții Caminului Cultural din Straja: Licitația de peste UN MILION de lei, lansata in SEAP Amenajarea și imprejmuirea curții Caminului Cultural din Straja: Licitația de peste UN MILION de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Berghin a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA cauta un proiectant care sa elaboreze studiul de fezabilitate (SF) al drumului de legatura, la pachet cu proiectul tehnic de executie, detaliile de executie si asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor si in perioada de garantie…

- Se cauta operator de transport pentru ca moții sa nu ramana fara autobuz spre Alba Iulia: Licitația, lansata in SEAP Se cauta operator de transport pentru ca moții sa nu ramana fara autobuz spre Alba Iulia: Licitația, lansata in SEAP Procedura de delegare a gestiunii serviciului public de transport…

- Bernard Tomic (29 de ani, 418 ATP) l-a provocat pe conationalul sau Nick Kyrgios (27 de ani, 76 ATP) la un meci de tenis care sa regleze conturile dintre cei doi si care sa aiba o miza de un milion de dolari, transmite AFP, citat de Agerpres . Foști prieteni cei doi jucatori de tenis au intrerupt legatura…

- „UNTOLD de Craiova“, megafestivalul care ar urma sa aiba loc la sfarsitul lunii august, pe stadionul „Ion Oblemenco“, isi va afla curand organizatorii. La licitatia demarata de Opera Romana Craiova pentru achizitionarea serviciilor de organizare si promovare a evenimentului denumit „Craiova IntenCity”…

- Timp de cateva zile la Suciu de Sus a fost agitație mare. Asta dupa ce pașunea comunala a fost scoasa la licitație, iar localnicii il acuzau pe primar ca licitația a fost aranjata ca sa iasa cine trebuie. Crescatorii de bivoli spun ca licitația a fost adjudecata de cineva de la Seini. Intreg scandalul…