- Marcel Ciolacu a declarat, aseara, ca Dorel Caprar iși dorește sa candideze din nou pentru șefia PSD Arad, insa la aceasta filiala ar trebui numit un președinte interimar, deoarece Caprar este inculpat in dosarul șpagilor și ar trebui sa iși rezolve problemele. „I-am transmis domnului Caprar ca ii recomand…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a referit la problemele din cadrul organizației PSD Arad generate de intenția lui Dorel Caprar de a candida pentru un nou mandat de președinte al organizației județene, organizand o conferința extraordinara prin incalcarea prevederilor statutului PSD.…

- Sunt429.000 de elevi care fac naveta in școlile din Romania, arata unraport al Bancii Mondiale. In medie, in fiecare școala suntpeste 93 de elevi și aproape 8 cadre didactice care vin zilnic dinalta localitate. Elevii sunt obligați sa faca naveta din cauzareducerii rețelei școlare, noteaza analiza la…

- China a anuntat luni un al treilea mort si aproape 140 de noi cazuri de infectare cu un virus misterios, analog SARS, alimentand ingrijorarile cu doar cateva zile inainte de sarbatorirea Noului An chinezesc, relateaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Fost ministru PSD, atac fara precedent…

- Cristian Tudor Popescu, jurnalistul care vine adesea in trening la TV si nu s-a dat ani buni jos din dacia 1310, a vorbit despre ulstimele excentricitati. "Persoanele astea care umbla cu geci de 1.500 de euro și cu mașini de 70.000 de euro, cum l-am vazut pe baiatul acesta, vloggerul, a venit aici,…

- Mihai Fifor și Razvan Cuc au fost chemați la DNA pentru a da explicații in dosarul șpagilor de la Arad.UPDATE ora 09.45 – Mihai Fifor, fost ministru al Apararii Naționale și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Vioricai Dancila, a ajuns la sediul DNA Timișoara. Fifor a evitat sa faca declarații,…

- La ora 13 erau inregistrate, la cele 437 de secții de votare din județul Arad, puțin peste 74 de mii de voturi, in ultimele doua ore votand peste 33 de mii de persoane. In municipiul Arad au fost la urne 31.006 cetațeni, prezența fiind de 20.94% din totalul celor inscriși. Situația…