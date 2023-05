Ministerul Cercetarii recomanda prudența in folosirea aplicației TikTok, din cauza furtului de date. Compania susține ca datele utilizatorilor sunt stocate in siguranta și ca cifrele din raport nu sunt adevarate. TikTok a reactionat, joi, dupa ce autoritatile romane au recomandat prudenta in utilizarea aplicatiei si a transmis ca recomandarea pare sa se bazeze pe informatii inexacte. In plus, reprezentantii companiei precizeaza ca nu colecteaza alte date decat cele pe care le aduna si alte aplicatii. ” Datele utilizatorilor nostri sunt stocate in siguranta”, a mai transmis TikTok, precizand ca…