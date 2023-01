Scandalul cumnatei favorizate. Șeful AEP spune că a respectat legea Referitor la acuzatiile pe care i le aduce ANI, Presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, a precizat ca angajarea cumnatei sale a fost una „legala si morala”. „Nu am de ce sa demisionez si nici sa fiu schimbat, pentru ca am respectat legea, cea civila si cea penala”, a declarat Constantin Mituletu Buica, intrebat luni de News.ro , daca are in plan sa demisioneze sau daca se asteapta la o decizie de schimbare din functie a coalitiei de guvernare, in contextul actiunilor ANI prin care a sesizat Parchetul in cazul sau, sub acuzatia folosirii functiei pentru favorizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

