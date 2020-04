Scandalos: S-a redeschis PIAȚA morții Peste sau crustacee, dar nu si pasari de curte sau mamifere terestre. De asemenea mirodenii. Cam asta are acum o piața devenita faimoasa nu pentru ceva bun, ci pentru ceva din cauza caruia toata omenirea acum sufera. Pentru ca, deocamdata, din lipsa altor lucruri evidente care sa oglindeasca adevarul, aceasta piața ramane singurul reper de pornire al... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a redeschis piața agroalimentara din municipiul Dej. Masurile luate pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus sunt respectate cu ajutorul forțelor de poliție, jandarmerie, dar și cu ajutorul angajaților primariei.

- Dupa ce acum o luna și-a sistat activitatea, de sambata, Piața avicola din Capitala și-a redeschis porțile pentru cumparatori. Oamenii s-au imbulzit pe la tarabe in goana dupa cumparaturi.

- Constructorii europeni, printre care Daimler și Volkswagen, au transmis ca piața auto din China da semne de revenire, dupa ce producția a fost repornita gradual, iar clienții au inceput sa revina in showroom-uri. Grupul PSA a anunțat acum redeschiderea uzinei din orașul Wuhan, epicentrul epidemiei de…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, s-a prezentat, luni, la intalnirea cu parlamentarii PNL. Acesta a afirmat ca "nu crede intr-o crestere a pretului gazelor naturale, ba din contra". "Cred intr-o scadere a pretului gazelor naturale in special ca s-a trecut de acest varf de iarna, mai avem doar o luna…

- Piața chineza de mancare, considerata epicentrul noului coronavirus care a starnit temeri globale, este un fel de menajerie unde coabiteaza specii stranii, precum celebra civeta la originea epidemiei de SARS din 2002-2003, scrie AFP.

- ​City Insurance, cel mai mare asigurator din piața, a anunțat miercuri ca anul trecut a emis polițe de asigurare în valoare de 410 milioane de euro, în creștere cu 28% fața de anul 2018, iar valoarea despagubirilor platite a fost de 244 milioane de euro (echivalentul a 1,1 miliarde lei),…

- Agentia Nationala a Medicamentului anunta blocarea la vanzare in farmacii a medicamentelor pe baza de ranitidina, pana cand Comisia Europeana va lua o decizie in cazul acestei substante, dupa ce au fost depistate impuritati nitrozaminice, care prezinta potential cancerigen, anunta ANMDMR. Conform unei…

- Fiecare model al gamei este lider in segmentul sau de piața. Vanzarile Dacia pe piețele externe au depașit 681.000 unitați Pe piața romaneasca Dacia a incheiat anul 2019 cu vanzari in creștere și cu o consolidare a prezenței sale in toate segmentele in care este prezenta. Astfel, marca a livrat in total…