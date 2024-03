Scandalos. Putin i-ar fi promis Ardealul lui Orban Puterea dezvaluie ce vrea de fapt Viktor Orban, premierul Ungariei. Un analist militar, care nu a vrut sa-și dezvaluie identitatea, a spus adevarul. In preambul, va prezentam cateva titluri și declarații din presa de azi, care converg cu declarațiile analistului. Joe Biden, președintele SUA: „Putin in Rusia este in plina ofensiva , invadand Ucraina și semanand haos in toata Europa și nu numai. Daca cineva din aceasta sala crede ca Putin se va opri la Ucraina, va asigur ca nu o va face”. Ungaria vrea sa obțina Transilvania Ungurii cutremura toata Romania! Un cunoscut economist rus a scos la iveala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

