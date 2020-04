Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbați din minicipiul Braila s-au pus pe facut gratarul fix in mijlocul unei strazi, in plina ordonanța militara Mai mult, au dat drumul și la muzica, iar la percheziții au fost gasite arme albe supra lor, scrie Agerpres.Cinci barbati care faceau gratar in mijlocul unei strazi din municipiul…

- Cinci barbati care faceau gratar in mijlocul unei strazi din municipiul Braila si ascultau muzica la maxim au fost amendati de politisti pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei Militare nr.3/2020, a legii privind deranjarea ordinii si linistii publice si a legii privind desfasurarea activitatilor…

- Sase persoane au fost sanctionate de politistii din cadrul Biroului de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Botosani dupa ce au facut o petrecere in fata unei scari de bloc, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Imaginile cu tinerii…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, ca restricțiile de circulație devin obligatorii pe toata durata zilei. De miercuri, armata va ieși pe strazi. Persoanele de peste 65 de ani nu mai au voie sa iasa din case. Oamenii legii au dat, luni noapte, primele amenzi persoanelor care au incalcat prevederile…

- Trei politisti germani au fost loviti cu salbaticie de mai multi romani, dupa ce oamenii legii i-au rugat sa dea muzica mai incet ca sa-si lase vecinii sa doarma. Incidentul a avut loc duminica seara, 5 ianuarie, in localitatea germana Hammacherstrasse.