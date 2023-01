Scandal vânătoresc uriaș în Vrancea. Tulnicu din Tulnici a fost înlocuit cu Cefalanu! O lovitura de proporții uriașe pe piața silviculturii și a cinegeticii romanești este pe cale sa se produca la inceputul acestui an la Tulnici in județul Vrancea. Transfer de fond forestier cu …dedicație Fara nicio exagerare, afacerea din Vrancea se poate numi chiar lovitura anului 2023 și este pusa la cale de catre familia de silvicultori Cefalan – tata și fiu – de la Ocolul Silvic (privat) Tulnici. Ambii condamnați penal in Dosarul nr. 857/231/2016* prin sentința nr. 354/2022 din 03.03.2022 a Curții de Apel Galați. Astfel, in genul marilor lovituri date de hoți in perioada sarbatorilor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 27 de ani, din comuna Tamboesti, care avea emis pe numele sau un mandat european de arestare de catre Parchetul din Nancy, Franta, pentru savarsirea infractiunilor de proxenetism si rele tratamente comise asupra unei persoane, a fost prins de politistii vranceni in parcarea unui hipermarket,…

- Doua autoturisme s-au ciocnit in aceasta dupa-amiaza pe DN 2D, in zona satului Tichiriș, comuna Vidra. In urma impactului produs intre cele doua mașini, una dintre ele a ajuns in afara parții carosabile, iar conducatorul acesteia ar fi fost ușor ranit, potrivit martorilor. Purtatorul de cuvant al IPJ…

- Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud, au intervenit in astazi, in jurul orei 10:30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din satul Viișoara, comuna Paunești, din cauza unui coș de fum neizolat corespunzator fața de materialele combustibile. La fața locului…

- Ieri, ora 20:30, polițiștii Serviciului Rutier au depistat, pe DN 2D, in comuna Vidra, un autoturism, condus de catre un barbat, de 23 ani, din localitate, iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acesta nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a drumului județean 205E Vidra - Vizantea-Livezi-Campuri, in valoare de peste 17,4 milioane de euro, vor incepe luni, 17 octombrie. Exista și o ruta alternativa.

- Joi, 13 octombrie, incep lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean 205E Vidra – Vizantea Livezi – Campuri, una dintre cele mai ample lucrari de infrastructura care se deruleaza la nivelul județului Vrancea. Traficul auto va fi intrerupt incepand cu data de 13 octombrie, in timpul execuției…

- Intreprinderea sociala „Invaț și Zambesc”, in colaborare cu Asociația „Inițiativa in Educație”, lanseaza programul gratuit de formare continua pentru profesori. Evenimentul de lansare va avea loc online, marți, 18 octombrie 2022, intre orele 18:30 – 20:00. Programul a fost realizat in cadrul proiectului…