Intrarea PSD la guvernare a creat o agitație fara precedent in randul primarilor giurgiuveni, mai ales a tabara celor liberali, dat, totodata se ”coace” un scandal de mari proporții. Liderul PSD, Marian Mina-”Scheletu”, finul baronului Niculae Badalau, a anunțat zilele trecute ca patru primari PNL din județul Giurgiu-Comana, Prundu, Colibași și Clejani, au trecut in tabara PSD, adica raman in PNL dar vor face jocurile pentru PSD. Potrivit informațiilor noastre, numarul primarilor PNL din Giurgiu care vor urma traseul celor patru, adica raman liberali dar vor face jocurile pentru PSD, a ajuns la…