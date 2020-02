Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chireac a declarat, la Amtena 3: "Sunt convins ca Traian Basescu vrea sa reintre in viata politica interna. La Bruxelles e strain, nu il stie lumea, viata l-a trimis acolo. Problema este ca, daca va intra in cursa, va incurca si mai mult jocurile. Pentru ca la Bucuresti, la europarlamentare,…

- Rares Bogdan a fost intrebat, duminica seara daca va candida la Primaria Capitalei, in cazul in care-i va cere acest lucru ”cineva mai sus de Ludovic Orban” (presedintele Klaus Iohannis – n.r) si a raspuns: ”Sigur, nu. Acea persoana nu este preocupata de viata interna a unui partid, gandeste strategii…

- Ciprian Ciucu, Violeta Alexandru, Rares Bogdan și Ionel Danca sunt cei patru liberali care vor fi masurați, de luni, pentru a vedea care dintre ei sta cel mai bine in sondaje, astfel incat sa fie propus candidat PNL pentru Primaria Municipiului București (PMB), au afirmat surse din partid citate…

- Violeta Alexandru, liderul PNL Bucuresti, a vorbit marti la „Adevarul Live”, despre o posibila candidatura la Primaria Capitalei, precum si despre discutiile cu USR-PLUS in vederea unui candidat comun al Opozitiei. „Bucurestiul condus de o persoana notorie, un star de televiziune, se vede cum arata…

- "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național Liberal din interiorul echipei PNL. Ne obliga acest lucru, pentru ca am pornit intr-un proiect in care trebuie sa avem incredere in capacitatea noastra de a genera o soluție pertinenta,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…

- Vlad Voiculescu a prezentat, marti, un sodaj din care reiese ca USR-PLUS ar castiga Primaria Capitalei la alegerile din vara, indiferent daca impotriva Gabrielei Firea va candida el sau Nicusor Dan. Sondajul prezentat de Vlad Voiculescu arata ca, la acest moment, 47% dintre votantii Aliantei…