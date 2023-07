Scandal și acuzații grave, după un festival cu renume! De ce își cer oamenii banii înapoi Dupa ce doi dintre invitații principali ai festivalului SAGA, care a avut loc intre 23-25 iunie la Romaero, nu au putut ajunge la București din motive de sanatate, participanții evenimentului iși exprima nemulțumirea fața de organizatori, acuzandu-i ca nu au informat in prealabil și au continuat sa vanda bilete.Unii dintre participanți solicita returnarea banilor și semnaleaza și alte probleme intampinate la festival. In replica, organizatorii susțin ca au anunțat imediat ce au luat cunoștința de situație și recunosc dificultațile intampinate in ceea ce privește accesul la festival, conform Libertatea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

