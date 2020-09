Stiri pe aceeasi tema

- SE REIA NUMARATOAREA… Județul Vaslui inca nu are președinte de Consiliu Județean și se pregatește de un mare scandal electoral. Liberalii au contestat rezultatele alegerilor de duminica sesizand mai multe nereguli, printre care numarul foarte mare de voturi nule. Biroul Electoral Județean a admis, cu…

- Primarul municipiului Rm. Sarat, Sorin Cirjan, lanseaza acuzații dure. Edilul ramnicean susține ca mulți localnici sunt cumparați, ca sa mearga la vot, iar instituțiile abilitate sa opreasca frauda electorala nu ar interveni. Mai mult, primarul declara ca un barbat, care incerca sa filmeze cum se ofera…

- Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Bogdan Enescu, si alti doi fostii sefi, colonelul Ionut Catalin Sindile si generalul Constantin Florea, sunt urmariti penal de DNA. Procurorii anticoruptie ii acuza ca ar fi incasat ilegal plata pentru ore suplimentare, aproape 80.000 de lei. Procurorii militari…

- Lituania, Estonia si Letonia i-au inclus luni pe lista neagra pe presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, si pe alti aproximativ 30 de inalti functionari ai regimului sau pentru presupusa frauda electorala si pentru represiune impotriva manifestantilor pro-democratie, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- ILEGALITATI… Chiar daca de trei zile a inceput campania electorala, unii dintre candidati nu au inteles, nici in ultimul moment, ce este si ce nu este voie sa faci in campania electorala. Un astfel de caz a avut loc la Alexandru Vlahuta, unde candidatul USR Plus, Gheorghe Ursu, a oferit copiilor din…

- SUPARARE…Patanie mare la BEC Pogana! Fostul primar, Maricel Gifu, dat afara din functie de Agentia Nationala de Integritate (ANI), s-a dus tinta sa-si depuna candidatura, la functia de consilier local, insa decidentii biroului l-au tratat cu refuz. Concret, Maricel Gifu, reprezentant al PSD-ului, era…

- ACUZATII… Spiritele par din ce in ce mai incinse la Primaria Rosiesti, dupa ce viceprimarul comunei a ajuns sa fie internat la spitalul suport din Barlad, infectat cu noul coronavirus. In timp ce edilul comunei spune ca situtia, in primarie, este sub control, vicele Florinel Turcanu spune ca au inceput…