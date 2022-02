Scandal sexual la vârf. Ce se întâmplă în cel mai mare sistem universitar din SUA Cancelarul Universitații de Stat din California (CSU), cel mai mare sistem universitar public din SUA, și-a dat demisia dupa ce a fost acuzat de gestionarea greșita a acuzațiilor de agresiune sexuala. Joseph I. Castro a demisionat joi, 18 februarie, cu efect imediat, a declarat Consiliul de Administrație al CSU.Intr-un comunicat, el a numit decizia ca […] The post Scandal sexual la varf. Ce se intampla in cel mai mare sistem universitar din SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

