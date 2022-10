Stiri pe aceeasi tema

- O eleva si o profesoara au fost implicate intr-un conflict la un liceu din Medias, scena fiind filmata de un elev. In imaginile postate pe internet se observa cum profesoara ii trage scaunul unei eleve, iar apoi adolescenta o impinge pe profesoara, care este si directoarea scolii. Incidentul a avut…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, pe drumul national 66, in Defileul Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz. Echipe de salvatori din doua judete au intervenit la fata locului si l-au scos pe sofer din masina in stop…

- Viceministrul Apararii din Rusia, generalul de armata Dmitri Bulgakov, a fost inlocuit, sambata din funcție, cu general-colonelul Mikhail Mizintsev, care se va ocupa, in principal, de asigurarea logisticii necesare in contextul mobilizarii parțiale dispuse de Vladimir Putin in criza din Ucraina. Mizinttsev…

- Un barbat care ar fi atins sicriul reginei Elisabeta a ll-a a fost retinut de politie, relateaza BBC. Politia Metropolitana a transmis ca vineri, in jurul orei 22.00, la Westminster Hall, unde este depus sicriul suveranei britanice, a fost retinut un barbat, motivul fiind incalcarea ordinii publice.…

- Un barbat din Craiova, in varsta de 45 de ani, s-a prezentat, ieri, la sediul unei secții de poliție a orașului, pentru a preda 17.000 de lei. El a gasit banii intr-o parcare a unui supermarket. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, marti, ca la sediul Sectiei 2 Politie Craiova s-a…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca l-a demis pe șeful Serviciului Sanatate și Securitate in Munca ca urmare a anchetei declanșate dupa accidentul in care o statuie din instituție a cazut peste un copil. „In urma accidentului din 22 august din holul Primariei Capitalei si a concluziilor…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Capitala, a fost retinut de politisti, dupa ce a talharit patru persoane, in aceeasi zi, in trenurile de metrou. Potrivit Poliției Capitalei, in cursul zilei de ieri, in intervalul orar 06.30-10.30, mai multe persoane au fost victime ale unor infractiuni de talharie,…

- A fost panica, miercuri seara, in sectorul 2 al Capitalei, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a amenintat ca va arunca in aer un bloc intreg. Trupele speciale au evacuat tot blocul si au oprit circulatia pe sosea. Polițiștii Secției 7 au fost anunțați de un barbat ca a montat o bomba […] The post Un…