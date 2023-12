Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 34 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, ziaristul batut cu bestialitate de Securitatea dictatorului Nicolae Ceaușescu face noi dezvaluiri.Securitatea folosea metode medievale de tortura. Un poet ar fi fost „sinucis” de catre Securitatea lui Nicolae Ceaușescu, dezvaluie cunoscutul…

- "Dragi prieteni, ma aflu intr un loc ascuns. Nu prea mai pot iesi nicaieri. Sunt amenintat de niste interlopi foarte periculosi.M-au amenintat, am fost si talharit de ei. Mi-au luat si o masina care se afla in custodia politiei.Chiar eu va rog sa vorbiti de mine si sa ma contactati pentru ca cu acesti…

- Dinamo și-a gasit, in sfarșit, antrenor. Nu dintre numele intens vehiculate in ultimele zile, ci pe filiera croata. „Cainii” s-au ințeles cu Zeljko Kopic, 46 de ani, omul desemnat de conducere sa salveze clubul de la o noua retrogradare. Liber de contract de un an, Kopic nu are realizari semnificative…

- SCANDAL la Craciunelu de Jos: Doi tineri „alcoolizați”, la o petrecere, au batut un tanar de 23 de ani. Au fost reținuți de polițiști SCANDAL la Craciunelu de Jos: Doi tineri „alcoolizați”, la o petrecere, au batut un tanar de 23 de ani. Au fost reținuți de polițiști La data de 26 noiembrie 2023, polițiștii…

- Ofertant castigator este firma Mida Soft Business SRL, controlata de Dumitru Daniel Moruz si Florentina Moruz. Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Achizitie obiecte de inventar, consumabile proiect laquo;Reactualizare…

- In aceasta seara un eveniment teribil a avut loc la marginea Capitalei. Este vorba despre un atac violent, in care un sofer de taxi a fost batut crunt, scos din masina sub amenintarea unui pistol si abandonat pe marginea drumului. Cei doi indivizi erau clientii pe care ii ducea la destinatie.

- Un barbat de 47 de ani a fost batut cu obiecte contondente de mai mulți barbați, in Sectorul 5 al Capitalei, in urma unor divergențe vechi.Totul ar fi pornit de la un scandal mai vechi, iar agresorii i-au dat mesaj pe Facebook barbatului vizat. -”Bai gunoiule, pai tu cu noi, ma, faci din astea?…

- Liderii unuia dintre cele mai temute clanuri din București au fost in vizorul anchetatorilor dupa ce doi barbați, din București, au ajuns, plini de sange, la un spital din sectorul 4. Unul dintre raniți a povestit ca atat el, cat și amicul sau, au fost injunghiați de mai mulți interlopi cunoscuți, insa,…