Scandal sângeros în Potlogi Scandal sangeros in Potlogi, unde un barbat in varsta de 42 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat in gat de un amic de pahar, in varsta de 23 de ani. Cei doi sunt si rude, iar totul ar fi pornit pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Politistii din cadrul Sectiei […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

