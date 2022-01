Stiri pe aceeasi tema

- Politia Judeteana Dolj a transmis ca duminica, in jurul orei 12.30, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cetate au fost sesizati de un barbat de 35 de ani, din comuna Cetate, despre faptul ca ar fi fost agresat de mai multe persoane."La fata locului s-au deplasat politistii, care au stabilit faptul ca…

- Scandal in comuna Cetate, din județul Dolj: paznicii de la domeniul lui Gigi Nețoiu, 62 de ani, acuza ca au fost atacați de mai multe persoane, care și-ar fi adus caprele sa pasca in vița de vie a omului de afaceri, scrie Mediafax . Cand au intervenit, agenții afirma ca au fost „atacați cu topoare”.…

- Scandal mare acasa la Gigi Netoiu. Ciobanii care isi pasc oile in via omului de afaceriau sarit tot ei la bataie. Din acasta cauza, masina fostulu actionar de sa Dinamo a fost distrusa. Afaceristul a declarat ca un angajat de-al sau a fost la un pas de moarte dupa ce i-a spus unui barbat ca […] The…

- Intregul incident a fost surprins pe camerele de supraveghere ale magazinului și de clienți cu telefoanele mobile, conform expresulbuzoian.ro.Totul a izbucnit in momentul in care un tanar a intrat in magazin fara a purta masca. Unul dintre agenții de paza ai magazinului i-a atras atenția ca sunt multe…

- Cristi Borcea (51 de ani), fostul finanțator al celor de la Dinamo, a intrat in direct la TV și l-a propus pe Victor Pițurca (65 de ani) pe banca echipei naționale. Fara sa fie contactat in prealabil, Cristi Borcea a vrut sa intre in direct pentru a vorbi despre situația echipei naționale, care a ramas…

- Un barbat de 32 de ani care a mers duminica la Gradina Zoologica din Hunedoara a fost invinuit de catre un angajat ca a rupt cornul unui caprior. Recalcitrant, individul s-a luat la cearta și l-a amenințat pe angajat. Ulterior, la fata locului a fost trimis un echipaj de Politie care a deschis un dosar…

- Un barbat care consumase bauturi alcoolice a devenit recalcitrant si a atacat doi politisti locali care se aflau in patrulare. Incidentul s-a petrecut in centrul municipiului Timisoara, in Piata Victoriei. Potrivit politistilor locali, barbatul a devenit recalcitrant dupa ce i-au cerut sa se legitimeze. …

- Valentina Pelinel a fost surprinsa recent, mergand in carje, iar acum, soția lui Cristi Borcea a facut primele declarații despre ce s-a intamplat. Problemele au aparut la 8 ani dupa ce vedeta a suferit un accident la ski. „Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament incrucișat anterior și sunt cu…