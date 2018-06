Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul pe drepturile de autor ale melodiilor artistei a pornit dupa ce familia Denisei nu a putut sa incarce nici o piesa pe YouTube. Florin Peste si Liviu Dovleac, impresarii artistei, sunt cei care inca ar incasa zeci de mii de euro pentru melodiile Denisei. Emilian Raducu, tatal Denisei,…

- Scandalul din politica s-a mutat intre judecatorii Curții Constituționale! Magistrații au ajuns sa se certe intre ei și sa lanseze acuzații grave. Totul a degenerat dupa ce Valer Dorneanu, președintele CCR, a spus ca adresele trimise catre organismele internaționale, dupa atacurile la adresa Curții…

- Cosmin Pigui, primar intr-una dintre cele mai reprezentative comune din Romania - Peștișani, locul in care s-a nascut Constantin Brancuși, acuza „o imensa manipulare platita cu bani straini”. El a declarat ca finanțarile pentru presa venite din strainatate, destinate criticilor PSD, sunt alocate pentru…

- E unul dintre cei mai cunoscuți și urmariți vloggeri de beauty de la noi. Pe youtube are peste 100.000 de subscriberi. Te-ai fi așteptat ca Laura Mușuroaea sa aiba un superchef de ziua ei, dar ea a ales o alta varianta. Sa-și petreaca aniversarea a 27 de ani alaturi de …250 de batrani. Anul acesta,…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale din Inspectoratul General al Politiei Romane au depistat, vineri, un cetatean egiptean de 56 de ani, urmarit international, cautat de politistii din Franta, pentru complicitate la omor, informeaza IGPR. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si va fi…

- Politicianul-milionar Eduard Gheorghe Manole va ajunge in curand in fața judecatorilor, la divorț, in urma unor acțiuni intentate de soția lui, Andreea Maria! Lucrurile s-au precipitat in casnicia lor, in așa fel incat Andreea Maria i-a deschis procesele chiar in Joia Mare. Eduard și Andreea…

- Cinci romani si-au pierdut viata in Cehia, in explozia de la uzina chimica. Familia unuia dintre romani, Constantin Branzaru, aduce acuzatii grave la adresa autoritatilor din Romania, care nu i-au anuntat cu privire la cele intamplate, precizand ca au aflat de tragedie de la televizor.

- Intr-un climat tot mai accentuat al automatizarii liniilor de producție, romanii devin colegi de serviciu cu roboții. Roboții colaborativi sau coboții vor fi colegii aceia tacuți, cu braț de fier, care vor face muncile repetitive și plistisitoare. Nu se cearta, nu vor mariri de salariu și nu fac greva,…