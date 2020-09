Scandal-monstru în curtea unei şcoli! Un tată a refuzat să-i pună mască fetiţei lui şi s-a certat cu poliţistul local "Nu e nicun fel de pandemie. Pana acum s-au jucat in parc, nu au avut nevoie sa poarte masca", a spus barbatul nervos. "Eu cred ca nu este momentul...", i-a raspuns politistul. "Ba da, este momentul ca copilul meu sa respire liber. Nu ma intereseaza, copilul meu este liber. V-ati pus masti. Eu nu accept sa-mi se bata joc de copiii mei", a mai spus tatal fetitei. Protest anti-masca la Timisoara Protest anti-la Masca de protectie a fost motiv de scandal si in Timisoara. Zeci de parinti s-au strans in piata centrala pentru a protesta fata de masurile stricte luate de autoritati in… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

