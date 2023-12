Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment inedit in localitatea Calugareni din judetul Gorj.Colindatori mascati si imbrcati in haine de politisti opresc soferii care trec pe acolo.Acestia aduc voie buna si amuzament printre localnici.Acest eveniment amuzant se poate vedea pe TikTok rrroxy13. rrroxy13 craciun amenda pitarai pitarai2023…

- Și in aceasta iarna, timișorenii au la dispoziție trei patinoare. Pe langa patinoarul din Piața Libertații, din cadrul Targului de Craciun, se mai poate aluneca pe gheața la Shopping City și la Iulius Town. Anul acesta nu s-a amenajat patinoar la Muzeul Satului Banațean

- Un incident violent s-a petrecut, sambata seara, la Targul de Craciun din Timișoara. Un client nemulțumit de prețul cerut de un comerciant pentru mancare a scos cuțitul și l-a amenințat pe vanzator. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida au acționat sambata seara, in jurul…

- Scene incredibile in Timișoara! Un client a amenințat un vanzator cu un cuțit la Targul de Craciun, nemulțimit de prețul produsului pe care l-a cumparat. In zona in care a avut loc incidentul se comercializeaza produse tradiționale gatite și unde prețurile sunt calculate la suta de grame."Polițiștii…

- Un barbat care a fost nemulțumit de serviciile unui comerciant de la Targul de Craciun din centrul Timișoarei a scos un cuțit, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine. „Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida au acționat sambata seara, in jurul orei 21:00, in zona centrala…

- Ieri, 9 Decembrie 2023, a avut loc cea de-a II-a ediție a Targului de Craciun de la Frata, iar producatorii locali și-au putut vinde produsele tradiționale. Deși este numit ca fiind un targ de Craciun, este mai mult o expoziție a producatorilor locali, ceea ce este un beneficiu pentru aceștia de a-și…

- Duminica, 26 noiembrie, are loc deschiderea Targului de Craciun, in Piața Victoriei, unde va canta Alina Sorescu. Mai puteți merge la teatru de papuși, la proiecții de film, concerte sau expoziții.

- In aceasta dimineața la Iara a debutat cea de-a doua ediție a Targului de Craciun, un eveniment care va deveni tradiție, susțin organizatorii. Zeci de persoane au participat la deschiderea targului, dornici sa achiziționeze produse direct de producatorii locali, au asistat la spectacolul copiilor sau…