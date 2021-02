SCANDAL la spitalul din Bacău: oamenii care așteptau înăuntru au fost SCOȘI afară în frig Mai multe persoane au fost date afara din Secția de Oftalmologie, din Spitalul din Bacau, din cauza aglomerației, iar imaginile au ajuns in spațiul public, declanșand un adevarat scandal. Reprezentanții Spitalului spun ca rudele bolnavilor nu aveau ce cauta in secție, iar unii pacienți au incercat „sa ocoleasca” Policlinica, conform Mediafax. Citește și: GRAFICE din mai multe țari: masca NU ajuta la nimic. Numarul cazurilor a BUBUIT, dupa impunerea obligativitații In spațiul public au aparut imagini in care angajații Spitalului din Bacau dau afara mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

