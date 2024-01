Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a anunțat ca un preot ortodox din judetul Suceava este cercetat penal, dupa ce, in cursul zilei de duminica, 21 ianuarie, s-a intins pe pamant in fata portii unui cimitir pentru a impiedica o ceremonie penticostala de inhumare, informaza Agerpres.Incidentul a avut loc in localitatea Gura Solcii,…