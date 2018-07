Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Carabulea, care detine 10,8% din Patria Bank, banca rezultata in urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comerciala Carpatica si fosta Patria Bank, cere revocarea membrilor consiliului de administratie al bancii, scrie News.ro. Subiectul apare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare…

- Roxana Ciuhulescu va naște de ziua soțului ei, prin cezariana. Fosta prezentatoare tv spera ca totul sa iasa conform planului, iar baiețelul sa nu iasa mai devreme. Roxana Ciuhulescu va avea un baiețel care se va numi Cezar Andrei. Vedeta așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. “Eu fusesem…

- Vrei sa ai biroul intr-un spatiu modern, in centrul orasului si sa beneficiezi de cele mai bune oferte? RC CENTRAL PITESTI vine cu o oferta de nerefuzat. Ultimele spatii de inchiriat in fosta Cladire Electrica! Intr-un timp record de la renovare, au fost ocupate 80% din spatiile fostei…

- Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la practicile in domeniul drepturilor omului in 2017 critica Romania in special pentru cazurile de coruptie, tratamentele aplicate detinutilor si discriminarea romilor, potrivit site-ului www.state.gov preluat de agerpres. STENOGRAME - Scandal…

- Ilie Carabulea, care detine 10,8% din capitalul Patria Bank, a solicitat in instanta anularea hotararii de majorare a capitalului social al bancii, din 12 martie, a anuntat astazi banca intr-un comunicat semnat de directorul general, Bogdan Merfea. ”Patria Bank SA informeaza asupra imprejurarii…

- Este vorba despre averile controlate de Dinu Patriciu, Dan Grigore Adamescu și Puiu Popoviciu. Astazi, doi dintre ei sunt decedati, iar al treilea a fugit din țara, din pricina unei condamnari definitive la șapte ani de inchisoare cu executare. In toate aceste trei cazuri, familiile se lupta pentru…

- Patria Bank, banca rezultata in urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comerciala Carpatica si fosta-Patria Bank, imprumuta 5 milioane euro de la actionarul majoritar, EEAF Financial Services BV, avand o maturitate de sase ani, cu rambursare intr-o singura transa la scadenta, pentru a-si…

- Fostul premier, Victor Ponta, socheaza pe toata lumea. Acesta a oferit declaratia serii in direct la TVR, la emisiunea lui Ionut Cristache. Razboiul cu Liviu Dragnea l-a facut pe Ponta sa isi schimbe total optiunile politice. "Daca o sa candideze in 2019 Klaus Iohannis impotriva lui Liviu Dragnea,…