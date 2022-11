Stiri pe aceeasi tema

- Sarbii risca sancțiuni pentru ca au atarnat in vestiar, inaintea jocului cu Brazilia, 0-2, un steag ce includea in cadrul Serbiei teritoriul adversarei noastre in preliminariile CE 2024, Kosovo. Adversara noastra din preliminariile CE 2024 continua sa fie implicata in scandaluri politice. Recunoscuta…

- Echipa nationala a Braziliei a invins joi seara, scor 2-0, reprezentativa Serbiei, intr-un meci contand pentru grupa G a Cupei Mondiale din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Campionatul Mondial din Qatar ne-a adus doua zile la rand cu surprize uriașe, Argentina și Germania pierzand in fața Arabiei Saudite și Japoniei. Ziua de azi consemneaza intrarea in competiție a Braziliei și a Portugaliei, doua favorite la caștigarea trofeului. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mihai Stoica, managerul de la FCSB, considera ca Franța va caștiga Campionatul Mondial din Qatar. In acest caz, ar fi al doilea titlu la rand pentru francezi. MM este de parere ca Franța va caștiga grupa cu Danemarca, Australia și Tunisia, apoi de la elimina pe rand pe Mexic, Anglia și Elveția. Mihai…

- Dragan Stojkovic (57 de ani), selecționerul naționalei Serbiei, a anunțat lotul pe care se va baza la Campionatul Mondial din Qatar. Turneul final din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie Serbia și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Sarbii au anunțat jucatorii care vor lua parte…

- Ronaldo (46 de ani) crede ca Tite (61 de ani), selecționerul Braziliei, ar fi trebuie sa il ia pe Endrick Felipe (16 ani), atacantul lui Palmeiras, in lotul pentru Campionatul Mondial. Brazilia a fost prima candidata la trofeu care și-a anunțat lotul pentru turneul din Qatar. ...

- Edi Iordanescu (44 de ani), selecționerul primei reprezentative, va merge la Cupa Mondiala din Qatar, competiție ce se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie. Tehnicianul va urmari pe viu meciurile pe care naționala Elveției, una din adversarele Romaniei din grupa pentru calificarile la…