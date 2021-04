Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi polițiști din Pitești care au imobilizat violent un barbat, ce a murit ulterior, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Victima avea 63 de ani și a decedat pe data de 16 aprilie, dupa ce a fost evacuat dintr-o terasa și imobilizat cu forța de catre cu doi agenți.

- Doi agenti de politie au fost retinuti pentru 24 de ore, dupa decesul barbatului din Pitesti, care a fost imobilizat de mai multi agenti, unul dintre ei punandu-i genunchiul pe gat. Articolul Doi polițiști reținuți in cazul barbatului imobilizat de agenți. A suferit o moarte violenta, spun legiștii…

- Doi agenți de poliție care au participat la imobilizarea ucigașa de la Pitești asupra barbatului de 63 de ani au fost reținuți duminica pentru 24 de ore. Cei doi politisti sunt cercetati pentru purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, fiind schimbata incadrarea juridica. Potrivit…

- Doi agenți de Poliție au fost reținuți pentru 24 de ore in dosarul Pitești. Ei sunt cercetați intr-un dosar de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Procurorul care instrumenteaza cazul barbatului din Pitești, decedat in timp ce era imobilizat de polițiști, a anunțat ca doi agenți de Poliție au…

- Procurorul a anuntat ca cei doi politisti au fost retinuti pentru 24 de ore, sub aspectul de „lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte”, incadrare care a fost schimbata, cea anterioara fiind „ucidere din culpa”. Daca cei doi agenti vor fi gasiti vinovati, risca de la sase la 12 ani de inchisoare.…

- Barbatul care a decedat in timp ce era imobilizat de catre politisti a avut o moarte violenta, in urma asfixiei mecanice, dupa comprimarea gatului si toracelui, a declarat duminica dimineata, medicul sef legist din Arges, Dan Manu.

- Un dosar penal pentru purtare abuziva si ucidere din culpa a fost deschis in cazul barbatului care a murit, vineri, in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde izbucnise un incendiu. Cercetarile in acest caz au fost preluate de procurorii de la Parchetul…