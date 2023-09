Stiri pe aceeasi tema

- Noua poveste de dragoste cu iz de amantlac din showbiz-ul romanesc a starnit revolta oamenilor. Spike a fost aspru criticat de internauți dupa ce s-a aflat de idila cu fosta soție a lui Bordea. Fanii au luat cu asalt paginile de social media ale cantarețului, iar mesajele sunt extrem de dure. Fosta…

- De cand s-a intors de la Survivor, Kamara (47 de ani), petrece cat de mult timp se poate in compania baiețelului sau de aproape 9 ani, Leon. Tatal și fiul se ințeleg de minune și sunt aproape nedesparțiți. Le-ar placea sa mearga impreuna intr-o vacanța la mare, așa cum fac an de an, dar pana […] The…

- Jennifer Lopez surprinde din nou! Indragita artista internaționala a atras toate privirile, dupa ce a ales sa poarte o rochie minuscula. Fanii au fost in extaz cand au vazut cum arata cantareața lor preferata, care a lasat la vedere formele impresionante. Jennifer Lopez, apariție de senzație Jennifer…

- Cu o singura fotografie, Dinu Maxer a creat o adevarata furtuna in mediul online. Imaginea publicata recent de el a starnit nemultumirea internauților, ținta reproșurilor fiind nimeni alta decat fosta lui soție, Deea Maxer. Ce au avut de spus fanii, dupa ce au vazut poza buclucașa. Dinu Maxer a starnit…

- Ben Affleck traiește acum o frumoasa poveste de dragoste cu Jennifer Lopez, insa actorul are o fiica superba, din relația cu Jennifer Garner, cu care a fost casatorit pana in anul 2018. Violet Affleck a incins spiritele de pe Internet dupa ce a publicat cateva imagini cu ea, care au devenit virale.…

- Violet, fiica lui Jennifer Garner din casatoria cu Ben Affleck, a creat valva pe internet, dupa ce fanii au observat cat de mult seamana aceasta cu mama ei. Adolescenta de 17 ani, care s-a pastrat de-a lungul timpului departe de lumina reflectoarelor, a participat impreuna cu tatal ei și Jennifer Lopez…

- Se pare ca, Cosmina Pasarin (40 de ani), prefera sa iși traiasca iubirea discret și la distanța de ochii curioșilor. Fosta prezentatoare TV de la „Vorbește lumea” (PRO-TV) se iubește in taina, de cateva luni, cu dj-ul Alex Gully, un barbat mai tanar decat ea cu patru ani. Pentru ca a fost ziua lui de…