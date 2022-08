Scandal la Helsinki - Premierul Sanna Marin, dispusă să facă un test antidrog: Nu am nimic de ascuns Sefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a dat asigurari joi ca nu are nicio problema in a se supune unui test antidrog, dupa ce pe retelele sociale a fost distribuita o inregistrare video in care apare dansand la o petrecere, inregistrare ce a dat loc unor zvonuri legate de consumul de droguri, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

