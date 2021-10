Stiri pe aceeasi tema

- Cu multi dintre jucatorii Farului Constanta pe teren, nationalele de fotbal U21, U20 si U19 ale Romaniei au obtinut victorii importante in ultimele partide disputate. La Under 21, in meciul cu Suedia U20, disputat la Marbella (Spania) si incheiat cu victoria tricolorilor, scor 1-0 (1-0), selectionerul…

- Naționala de fotbal a Romaniei, formata din jucatori sub 21 de ani, susține, incepand de astazi, un stagiu de pregatire centralizat in Spania. Selecționata tricolora are perfectate doua jocuri amicale la Marbella, urmand sa intalneasca joi, 7 octombrie, formația Under 20 a Suediei, iar doua zile mai…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, a asigurat marti ca echipa sa ''mai devreme sau mai tarziu'' isi va intrerupe seria de 37 de jocuri fara pierderi, dar a subliniat ca prelungirea acesteia va depinde de jucatorii sai, in ajunul duelului cu Spania in semifinala Ligii Natiunilor,…

- Arbitrul Gil Manzano i-a dat doua „galbene” in cateva zeci de secunde lui Joao Felix, care a lovit un adversar cu mana in fața și i-a facut semn arbitrului ca nu gandește. La sfarșit, dupa 0-0 cu Bilbao, directorul sportiv al lui Atletico Madrid a intrat pe teren. Campioana nu se mai simte bine acasa.…

- Selecționerul naționalei de tineret a Moldovei, Ștefan Stoica, se confrunta cu probleme de lot inaintea meciului cu reprezentativa similara a Bulgariei din preliminariile Campionatului European de fotbal din 2023.

- Boxerul francez Karim Guerfi a devenit campion european la categoria pana, dupa ce l-a invins cu o decizie la limita pe spaniolul Andoni Gago, intr-o gala disputata vineri la Marbella (Spania), relateaza L'Equipe. Guerfi, 34 ani, fost campion european la cocos, cu 30 victorii, cinci…

- Selectionata Frantei a fost invinsa fara drept de apel de formatia Mexicului, cu 4-1, joi, in Grupa A din turneul masculin de fotbal, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa olimpica a Mexicului, care a intrecut formatia similara a Romaniei cu 1-0, intr-un joc de pregatire disputat luna trecuta la…

- Politia din orasul Marbella, din sudul Spaniei, a anuntat ca o masina a intrat intr-o zona pietonala plina de cafenele si restaurante in aer liber, iar noua persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare grava. Un purtator de cuvant a Politiei a declarat, luni, ca soferul masinii…