Procurorul-sef Anticoruptie din Republica Moldova, Veronica Dragalin, a fost inregistrata la o sedinta ce a avut loc in data de 7 iunie a.c., in timp ce isi ameninta subalternii ca va da buzna in casele lor si le va pune catuse de fata de copiii si sotiile. In discursul sau, publicat de mass-media, aceasta a repetat de doua ori ca nu mai are rabdare si o sa faca acest lucru. Chestionata de jurnalisti, Veronica Dragalin a recunoscut veridicitatea inregistrarii. „Și eu nu am rabdare! O sa intru eu personal cu echipe de mascați, la cineva in casa, la ora 6 dimineața, fața de copii voștri, soțiile,…