Scandal la Brebi. Curți blocate și oameni nemulțumiți Mai mulți localnici din Brebi ne-au sesizat cu privire la problemele cauzate de efectuarea lucrarilor de reabilitare a drumului județean care traverseaza localitațile Ortelec, Brebi și Creaca. Ploile din ultima perioada au dus la apariția unor balți din cauza carora, mai mulți sateni nu pot intra cu mașinile in curtea casei. Unii localnici sunt exasperați. Oamenii sunt convinși ca reabilitarea drumului este deosebit de importanta, dar sunt nemulțumiți de deranjul și de problemele aparute. Mai multe fotografii cu problemele sesizate au fost prezentate deja pe rețelele de socializare, iar cei… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate pentru județul Prahova, in ultimele ore, pompierii militari prahoveni au fost solicitați sa intervina in urmatoarele situații: – In localitatea Comarnic, pentru evacuarea apei din subsolul și curtea unei locuințe (intervine o autospeciala de…

- La Campina, in cursul zilei de duminica a plouat abundent, ceea ce a creat unele probleme. Poate cea mai grava dintre acestea s-a semnalat pe Aleea Magnoliei, care pornește din Calea Doftanei și care se afla in apropierea rafinariei.

- FOTO VIDEO| Devastare in satul Mogoș din județul Alba: Ape revarsate, drumuri blocate și copaci smulși din radacini FOTO VIDEO| Devastare in satul Mogoș din județul Alba: Ape revarsate, drumuri blocate și copaci smulși din radacini Astazi, satul Mogoș din județul Alba a fost lovit de o catastrofa naturala…

- S-au incins spiritele, vineri seara, pe Aeroportul Otopeni. Zeci de oameni au pornit cu șapte ore intarziere spre Madrid din cauza unui zbor amanat in repetate randuri, relateaza site-ul știrileprotv . Avionul – ce aparține Wizz Air – ar fi trebuit sa decoleze vineri dupa-amiaza, dar pasagerii au ramas…

- Ploile cazute in ultimele ore au provocat multe pagube. In Alba, in comuna Vințu de Jos, apa scursa de pe versanti a umflat un parau si a intrat in mai multe gospodarii. A luat pe sus masini si a rupt podete. Oamenii spun ca a fost cea mai puternica viitura din ultimii 10 ani.

- O echipa mixta a inceput operațiunea de alungare a ursului vazut la marginea unei localitați din județul Olt, cu doua zile in urma. Oamenii din localitate sunt ingrijorați, prezența salbaticiunii fiind o premiera.

- Compania Orange confirma ca e posibil ca unii utilizatori sa intampine unele dificultați in efectuarea apelurilor voce de pe și catre numere Orange. Aceștia anunța ca inginerii deja lucreaza la fixarea incidentului pentru a restabili serviciile in cel mai scurt timp.

- Orașul Buriticupu se afla la 400 de kilometri de capitala Braziliei, Sao Luis. De mai bine de 20 de ani, provincia se confrunta cu o amenințare uriașa din cauza eroziunii solului.Ploile abundente au dus la formarea unor cratere cu un diametru de 500 de metri și adanci de pana la 70 de metri. Zeci de…