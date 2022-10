Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 31 octombrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 20 de ani, din localitatea Berghin, banuit de savarșirea infracțiunii de distrugere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in data de 30 octombrie 2022, in jurul orei 02.00,…

- Doi tineri din Turnu Magurele, un baiat de 18 ani și iubita lui, in varsta de 16 ani, au fost uciși cu sange rece de un barbat de 24 de ani din Roșiorii de Vede. Imediat dupa dubla-crima, ucigașul a carat trupurile cu propria mașina și le-a abandonat intr-o casa parasita din Draganești de Vede. „In…

- *Tanar reținut de polițiști pentru 24 de ore, pentru savarșirea unei infracțiuni de furt calificat* La data de 29 septebrie a.c., polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Cocoraștii Colț au identificat și depistat doi tineri cu varstele de 15, respectiv 19 ani domiciliați in comuna…

- In ziua de 19 septembrie a.c., in urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat, a fost dispusa masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore fata de un ramnicean de 25 de ani pentru comiterea infractiunii de distrugere.

- UPDATE 2: Procurorii au emis mandat de reținere pe numele unui tanar de 20 de ani din Albești, considerat principalul vinovat in cazul omorului comis ieri. Acesta este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte și urmeaza sa fie prezentat in fața unui judecator de drepturi și libertați. UPDATE 1:…

- „Azi noapte, la ora 01.18, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in zona unui restaurant un autoturism a accidentat un pieton și a intrat in coliziune cu mai multe autoturisme parcate. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat trei autoturisme parcate care…