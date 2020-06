Scandal intre mai multe persoane, la Tulcea. Un barbat ameninta cu o secera

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti – Sectia de Politie Rurala nr.10 Valea Calugareasca au facut perchezitii in localitatea Berceni, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice si lovire.

- Doua clanuri de romi s-au batut cu sabii, cuțite in trafic intr-un cartier din Craiova. O mașina in care se aflau mai mulți romi a fost urmarita și oprita in trafic. Unul dintre membrii clanuruilor a ajuns la spital, iar mai multe masini au fost avariate. Citeste si: Bataie cu sabii si cutite…

- Medicii craioveni nu au reușit sa salveze viața celor doua persoane ranite grav in accidentul produs duminica, pe strada Raului din Craiova. Este vorba de un copil de 7 ani și de strabunicul sau, un barbat de 84 de ani. In același accident au murit pe loc șoferul taxiului și mama copilului de 7 ani.…

- Ziarul Unirea VIDEO| Urmarile puternicului SCANDAL din data de 1 Mai, din Blaj: 6 persoane au fost reținute de polițiști și au fost aplicate 16 amenzi Reprezentanții IPJ Alba au informat ca, in dupa-amiaza zilei de ieri, 1 Mai, un scandal puternic a avut loc pe strada Barbu Lautaru, din municipiul Blaj.…

- Ziarul Unirea Scandal IMENS pe strada Barbu Lautaru din Blaj. 30 de forțe de ordine nevoite sa intervina. 9 persoane duse la sediul poliției, pentru audieri Reprezentanții IPJ Alba au informat ca, in dupa-amiaza zilei de astazi, viner 1 Mai, un puternic scandal a avut loc in municipiul Blaj, pe strada…

- Un scandal monstru a izbucnit sambata la un hotel devenit centru de carantina, acolo unde se afla zeci de persoane venite din strainatate. Oamenii au iesit pe geam si au inceput sa isi strige nemultumirile, fiind nervosi ca au parte de conditii inumane. "Nu sunt dezinfectate camerele, ii baga…

- Un scandal s-a petrecut duminica, 19 aprilie, in jurul orei 20.30, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Un barbat ar fi fost batut de trei persoane, iar in urma altercației a avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, in urma unui apel 112, mai multe echipaje de la IPJ Alba s-au deplasat…

- Trei persoane au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident produs in comuna Logresti, judetul Gorj. Un barbat fara permis auto a provocat evenimentul, intrand cu masina pe care o conducea intr-un stalp, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova:…