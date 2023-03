Scandal într-un mall în Botoșani. Un bărbat a amenințat oamenii cu briceagul ”Astazi, in jurul orei 17:00, politistii au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in incinta unui complex comercial, din municipiul Botosani, are loc un conflict intre mai multe persoane. Fortele de ordine care s-au deplasat la fata locului au aplanat conflictul, iar o parte dintre persoanele implicate au fost conduse la sediul politiei”, a transmis, miercuri, IPJ Botosani.Sursa citata a precizat ca, din primele date, se pare ca in timpul conflictului unul dintre cei implicati ar fi avut asupra sa un cutit, tip briceag, cu care i-ar fi amenintat pe ceilalti, fiind deposedat de acesta,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

