Un scandal intre o eleva si o profesoara a avut loc la un liceu din Medias, scena fiind filmata de un elev. In imaginile postate pe internet se observa cum profesoara ii trage scaunul unei eleve, iar apoi adolescenta o impinge pe profesoara, care este si directoarea scolii. Potrivit Ora de Medias, incidentul a avut loc saptamana trecuta la Colegiul Tehnic ”Mediensis”. Cateva zeci de secunde din acest conflict au fost filmate de un elev aflat in spatele clasei. In imagini se observa cum profesoara ii trage scaunul elevei si o ridica in picioare. Apoi, adolescenta incepe sa o impinga pe profesoara,…