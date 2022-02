Stiri pe aceeasi tema

- Lupta deschisa pentru putere și control care a început joi seara în USR pare a fi abia la început, dupa ce ambele tabere transmit ca nu sunt dispuse la reconciliere. Scandalul din USR ar putea escalda în ședința Biroului Național programata la începutul saptamânii…

- "Particip la sedinta Consiliului Local Mogosoaia, unde am venit impreuna cu mai multi colegi sa o sustinem pe colega noastra", a scris Ciolos pe Facebook."In semn de solidaritate cu colega noastra Felicia Ienculescu-Popovici suntem prezenti la sedinta Consiliului Local Mogosoaia. Citu, mai e inca membru…

- Mai multi membri ai organizatiei, inclusiv parlamentari si lideri ai grupurilor de consilieri locali, au fost suspendati de pe grupul de comunicare al partidului. Chiar fratele liderului USR Iasi a sters postarile „necorespunzatoare" si i-a sanctionat astfel pe autorii lor. Presedintele filialei, fratele…

- Președintele PNL Florin Citu a declarat marți, 16 noiembrie, ca va fi o singura propunere comuna de premier din partea coalitiei PNL-PSD-UDMR. „Nu o sa mergem fiecare partid cu o varianta de premier”, a afirmat Florin Cițu dupa negocierile de la Parlament.„Domnul președinte (n. red. - Klaus Iohannis)…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat marți, dupa negocierile cu social-democrații, ca a existat o discuție pentru majorarea numarului de ministere. Totodata, ca au schițat un calendar pentru negocieri pe programul de guvernare. Condițiile puse de PNL pentru negocieri sunt construirea unui guvern…

- Liderii PNL și PSD se vor intalni marți, de la ora 13, la Parlament pentru prima discuție dupa deciziile de luni luate de cele doua formațiuni de a incepe negocierile pentru a forma unui guvern alaturi de UDM, potrivit Digi24 . Marcel Ciolacu a declarat marți ca reprezentanții PSD și PNL se vor intalni…

- Astazi, 8 noiembrie, PSD și PNL au programate ședințe in care vor stabili daca și in ce condiții vor continua negocierile in vederea formarii unui Guvern, dupa doua luni de criza politica. PSD are la ora 11.00, la sediul din Kiseleff, o ședința a Comitetului Politic Național (CPN) pentru a aproba mandatul…