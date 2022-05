Scandal în trafic! Polițiștii i-au spart geamul cu bastonul și l-au târât afară din mașină VIDEO Vrem o țara ca „afara” dar ne comportam ca și in țarile din lumea a treia. Sindicatul Polițiștilor Europol a publicat un filmuleț cu un șofer implicat intr-un accident și care a refuzat sa se legitimeze „Colegul nostru de la Secția 20 Poliție din cadrul Poliției Capitalei a acționat ireproșabil in cazul unui șofer care la data de 02.05.2022 a lovit un alt autoturism, a refuzat sa se legitimeze și a intenționat chiar sa loveasca polițiștii aflați la fața locului doar ca sa scape de consecințele faptelor sale. Acesta este doar unul din multele cazuri unde bastonul telescopic iși demonstreaza utilitatea,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

