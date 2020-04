Stiri pe aceeasi tema

- ORDONANȚA MILITARA nr. 7 din 04.04.2020 Capitolul I Instituirea masurii de carantinare in orașul Țandarei, județul Ialomița Art.1. – Se instituie, pe perioada starii de urgența, masura de carantinare in orașul Țandarei, județul Ialomița. Pagina 2 din 5 Art. 2. – In localitatea carantinata prevazuta…

- Autoritațile au adoptat sambata ordonanța militara nr. 7 prin care se introduce masura carantinei totale in localitatea Țandarei din județul Ialomița. Aici s-a inregistrat un numar in creștere de cazuri de infecție cu coronavirus in ultimele zile ca urmare a intoarcerii unui numar mare de romani din…

- Autoritațile anunța noi restricții de circulație. Se instituie carantina pentru Țandarei. Masurile de verificare, control și acces se realizeaza de personalul MAI in colaborare cu Apararea. Consiliul Județean Ialomița, consiliul local vor lua masuri pentru funcționarea masurilor de protecție și asistența…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sambata, la finalul unei sedinte operative la care au participat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca o noua ordonanta militara urmeaza sa fie prezentata in cursul zilei, aceasta fiind aproape definitivata, informeaza...

- "Am evaluat situatia si am pregatit elementele pentru noua ordonanta militara ce va fi prezentata de echipa de la MAI in cursul zilei de astazi. Practic e aproape in forma finala ordonanta", a spus Orban. Intrebat despre situatia din Ialomita, in special in Tandarei, premierul a declarat ca "acolo au…

- Ordonantele militare care interzic adunarile publice in Romania nu este respectata in judetul Dambovita, in comuna Cojasca. Zeci de oameni, care fac parte din comunitatea adventista, s-au strans in mijlocul strazii pentru a oficia o „slujba de indepartare a molimei de coronavirus”.

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Pandemia de coronavirus și ordonanța militara nu au reușit sa-i țina pe bucureșteni in casa. Polițiștii au dat nu mai puțin de 188 de amenzi. Politistii Capitalei au aplicat, in noaptea de duminica spre luni, 188 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 234.400 de lei, pentru nerespectarea…