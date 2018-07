Un fost model britanic susține ca Madonna a „harțuit-o” timp de doi ani, trimițandu-i mesaje amoroase. Cantareața de 60 de ani ar fi facut o obsesie pentru Amanda Cazalet, acum in varsta de 53 de ani, dupa ce s-au sarutat pasional intr-unul dintre videoclipurile vedetei. Amanda Cazalet a precizat ca la vremea filmarii videoclipului se... Read More Post-ul Scandal in showbiz! Un model o acuza pe Madonna de harțuire sexuala apare prima data in TaBu .