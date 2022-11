Stiri pe aceeasi tema

ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe Hoya ACS KSE Targu Secuiesc cu scorul de 81-58 (18-21, 24-15, 24-12, 15-10), sambata, in deplasare, intr-un derby al judetului Covasna, desfasurat in etapa a saptea a Ligii Nationale de baschet feminin, anunța Agerpres.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in zone din doua judete.

Maghiarii din Harghita și Covasna au aprins focuri de veghe in peste 100 de localitați pentru „a reitera solicitarea autonomiei."

Scandal la Moldova Noua, acolo unde primarul a fost acuzat ca eutanasieaza cainii fara stapan. Urmare a acuzațiilor lansate de consilierul județean Ionuț Popovici, primarul Ion Chisalița a anunțat ca numai cainii care sunt extrem de bolnavi vor fi eutanasiați.

Teatrul Independent Osono din Sfantu Gheorghe reia turneele cu spectacolul-documentar "Chipul din oglinda apei", pe care il va prezenta in perioada 5-12 octombrie in cinci localitati din judetele Covasna, Harghita si Cluj.

Operatorul regional de salubritate Tega SA anunta ca luna aceasta va organiza o campanie de colectare a sticlelor si borcanelor in municipiul Sfantu Gheorghe, in cadrul careia va acorda bere si apa minerala in schimbul obiectelor predate, potrivit Agerpres.

StartUp HUB - Centrul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Educatia Adultilor si Formare Profesionale din Sfantu Gheorghe organizeaza luna aceasta, in mai multe localitati din judetele Covasna, Harghita si Mures, o campanie de informare si recrutare a tinerilor NEETs interesati sa urmeze cursuri

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, acuza operatorul de salubritate ca nu ridica gunoiul pentru a forța majorarea tarifelor: „Polaris practica un joc murdar. A decis sa se foloseasca de poziția de monopol ca sa obțina tot ce vor conducatorii companiei".