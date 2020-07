Stiri pe aceeasi tema

- "In ultimele zile mai multe voci importante din societatea civila cer public conducerii USR sa inceteze excluderile și suspendarile pe delicte de opinie. Cu toate acestea, in ședința din 17 iunie condusa de Dan Barna, Biroul Național l-a suspendat pe Președintele organizației USR Sector 4 cu o zi…

- Scandal in comunitatea stiintifica internationala dupa ce mai multe guverne ale lumii si Organizatia Mondiala a Sanatatii si-au schimbat politica cu privire la tratementul Covid-19 pe baza datelor suspecte furnizate de o compania americana minuscula. Jurnalistii au descoperit ca in spatele unor studii…

- Anunțat ca un examen transparent, deschis presei, in urma caruia angajații din Ministerul Dezvoltarii urmeaza sa arate ca merita sa ramana pe post, concursul ministrului Ion Ștefan s-a transformat intr-o serie de balbe. Un document s-a pierdut pe drum, iar personalul din doua compartimente din Direcția…

- Ionița de la Clejani revine in forța cu noi declarații, dupa ce fiica lui a fost prinsa drogata la volan, atunci cand a provocat un accident rutier. De aceasta data, artistul a facut cateva dezvaluiri șocante despre iubitul Margheritei!

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca perspectiva ca USR sa sustina o motiune de cenzura este ca la "faina trei nule", mentionand ca un asemenea demers nu are legatura cu agenda cetatenilor, noteaza Agerpres. "Eu consider ca in momentul de fata motiunea de cenzura ar fi pur si simplu dovada…

- Violeta Stoica Ministerul Dezvoltarii a anunțat ca, pe 19 mai, au fost deschise ofertele depuse de societațile de proiectare in cadrul procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnice pentru modernizarea drumului județean DJ102I, care se afla pe raza județelor Prahova și…

- Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romașcanu spune ca obligativitatea purtarii maștilor este un abuz. Social democratul declarat ca exista anumite categorii de oameni care nu pot le pot utiliza și ca parlamentarii partidului ar putea reglementa acest lucru prin amendamente la ordonanța starii de alerta.…

- PSD a depus plangere la CNCD pe numele lui Klaus Iohannis, in urma afirmatiilor referitoare la complicitatea PSD in proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc. PSD considera ca nu e singura iesire cu „accente de intoleranta” a presedintelui. PSD a depus plangere la Consiliul National pentru Combaterea…