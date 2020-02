Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA, LIVE VIDEO // Ședința cu SCANDAL la Parlament: Deputații din opoziție au BLOCAT tribuna Legislativului, în ziua în care premierul Chicu a venit neanunțat în Parlament sa-și citeasca raportul la 100 de zile de activitate

- Deputații fracțiunilor PAS și PPDA au blocat tribuna Parlamentului, in semn de protest fața de refuzul Legislativului de a examina moțiunea simpla impotriva ministrului de Externe. S-a intamplat chiar atunci cand premierul trebuia sa prezinte raportul de activitate.

- RESITA – Caderea Guvernului Ludovic I, in urma motiunii de cenzura depusa de PSD, a provocat reactii dure din partea liberalilor, care au tinut sa evidentieze succesul obtinut in cele trei luni de guvernare galbena, in antiteza cu dezastrul creat de cei trei ani de guvernare rosie. In cadrul unei conferinte…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va depune la Parlament Programul de guvernare actualizat si lista ministrilor, dupa ce acestea vor fi discutate in forul de conducere al PNL. Premierul afirma ca, in termen de 15 zile, Parlamentul ar trebui sa programeze votul de investitura.

- Premierul Ion Chicu l-a laudat astazi pe liderul PPDA, Andrei Nastase, pentru abordarea avuta in cadrul intrevederii cu Oliver Varhelyi, comisarul european pentru Politica Europeana de Vecinatate și Negocieri de Extindere.

- PSD a facut bilanțul cheltuielilor facute de PNL prin masurile luate in prima luna de guvernare printre care dublarea ritmului de indatorare și majoararea datoriei publice prin defavorizarea leului. In total, spun social-democrații, PNL a cheltuit peste 10 miliarde de lei din buzunarele romanilor.„Am…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Moldova neaga zvonurile precum ca fosta coaliție de guvernare PSRM- Blocul ACUM s-ar fi format in urma unei ințelegeri dintre SUA, Rusia și UE. Dereck Hogan a declarat, in cadrul unei emisiuni la RTR Moldova, ca susținerea din partea Moscovei ar fi o simpla…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost intrebat vineri, 22 noiembrie, ce parere are despre faptul ca „tot mai multe voci spun ca Rusia a castigat in fata Occidentului in privinta Republicii Moldova”, in contextul in care Igor Dodon controleaza Presedintia, Parlamentul si Guvernul de la Chisinau.…