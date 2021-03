Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat raport favorabil pentru proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. Plenul reunit al Parlamentului dezbate luni, 1 martie actul normativ. Discursul premierului Florin Cițu a fost bruiat de reprezentanții PSD, care au facut o atmosfera ca pe stadion. Parlamentarii…

- In plenul reunit al Parlamentului au inceput dezbaterile in plenul reunit al Parlamentului pe bugetul pentru 2021. Din cele peste 3.000 de amendamente depuse la buget, in comisiile de specialitate nu a fost adoptat nicio cheltuiala in plus. In plen a venti și prmierul Florin Cițu pentru a susține proiectul…

- Bugetul a trecut de comisiile de specialitate ale Parlamentului fara niciun amendament, de unde si atmosfera tensionata dintre putere si opozitie. Disputa a pornit de la subiectul majorarii pensiilor si alocatiilor, iar social-democratii au cerut explicatii ministrului Raluca Turcan, care a acuzat,…

- Bugetul a trecut de comisiile de specialitate ale Parlamentului și, cel mai probabil, marți va ajunge sa fie votat in plen. Niciun amendament nu a trecut, de unde și replicile acide dintre putere și opoziție. Astazi disputa a pornit de la subiectul majorarii pensiilor și alocațiilor. PSD a cerut explicații…

- „Anul acesta alocatiile au fost marite cu 20%. In Uniunea Europeana, anul trecut, salariile au crescut in medie cam cu 3%, cele in sectorul public. In sectorul privat am vazut estimari pentru 2021 ca salariile raman constante. Eu cred ca o crestere de 20% este una semnificativa si pentru aceste alocatii,…

- Bugetul, dezbatut de presedintele Iohannis cu liderii coaliției Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (15 februarie, ora 20:00) - Realizator: Petruta Dinu - Președintele Klaus Iohannis are în aceasta seara o întâlnire…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu s-a intalnit marti cu liderii principalelor sindicate alaturi de care a discutat despre bugetul bentru 2021. Ciolacu a explicat apoi ca formatiunea sa va prezenta miercuri bugetul alternativ si ca va depune la proiectul Guvernului mai multe amendamente.

- Dupa ani de zile in care in care au fost intr-un con de umbra, prefectul Județului Neamț – George Lazar alaturi de mai mulți primari din județul Neamț au semnat 156 de contracte adiționale pentru continuarea mai multor proiecte de investiții din județul Neamț, care au fost demarate prin Programul Național…