Scandal în Olanda provocat de un program pentru copii cu adulţi goi O emisiune TV pentru copii cu adulți complet goi, care raspund la intrebari despre corpul uman, a starnit furie in Olanda. O petitie a ajuns la Parlament. Un promo pentru programul numit „Pur și simplu gol”, care urmeaza sa fie televizat de radiodifuzorul public NOS, a aratat un grup de adulți dezbracandu-se in fața unui […] The post Scandal in Olanda provocat de un program pentru copii cu adulti goi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu rezista in functie. In ciuda tuturor zvonurilor din ultimele zile, VV nu va fi schimbat din funcție decat daca o sa vrea Dacian Cioloș, șeful partidului sau PLUS. Ori Cioloș a ieșit, miercuri, sa spuna ca il susține pe ministrul Sanatații, asa ca liberalii care se…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a aratat nemulțumit și ingrijorat de faptul ca in mai multe locuri din Capitala nu se respecta regulile impuse de pandemie. Intr-o declarație de presa, vineri, la Parlament, Voiculescu a susținut ca a vazut chiar el, cu o cazia unei ieșiri in oraș, ca nu sunt…

- Gabriela Firea a depus, joi, in Comisia de Munca amendament la buget pentru dublarea alocațiilor și a facut un apel catre politicieni de a vota amendamentul. In replica, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus ca bugetul pentru alocații se afla spre dezbatere in Parlament. “Vom vedea daca va fi și a…

- Scandal intre polițiștii care protesteaza, miercuri, la Cotroceni și dispozitivul de jandarmi. Aceștia i-au amendat pe colegii lor din MAI și i-au bagat intr-un țarc, ca sa nu mai ocupe strada și trotuarul. Polițiștii au ieșit in strada și ieri, și azi, nemulțumiți ca nu li se recalculeaza salariile.…

- In timp ce adulții cu varsta peste 40 de ani se vaccineaza intr-un ritm aproape miraculos, Israelul inregistreaza o creștere accentuata a numarului de copii și adolescenți infectați cu coronavirus, potrivit statisticilor Ministerului Sanatații, citate de Jerusalem Post. Acum, exista posibilitatea ca…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat joi, la Europa FM, ca alianța pe care o reprezinta nu este de acord cu soluția avansata de UDMR ca dupa desființarea Secției Speciale de investigare a magistraților, sa se inființeze o structura similara in Parchetul General. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond,…

- Fostul parlamentar Varujan Vosganian a criticat ceremonia de aducere a vaccinului anti-Covid, comparand-o cu festivismul din vremea regimului comunist. „Festivalul „Cantarea vaccinarii ” ne demonstreaza ca, in mod clar, comuniștii erau mici copii fața de festivismul și propaganda prilejuite de lupta…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duuminica, la Parlament, ca va convoca BPN-ul PNL pentru a valida lucrurile negociate, dupa finalizarea negocierilor cu USR-PLUS și UDMR. “Cand vom finaliza negocierile voi convoca BPN-ul PNL pentru a valida lucrurile negociate, oamenii nominalizați in funcțiile…